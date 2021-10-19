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Дом. Семья19 октября 2021 10:46

В тюменском сквере установили оборудование для дрессировки собак по инициативе горожан

В комплекс входят 12 предметов
Сергей Швецов
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В тюменском сквере установили оборудование для дрессировки собак по инициативе горожан.

В тюменском сквере установили оборудование для дрессировки собак по инициативе горожан.

Фото: Тюмень - наш дом

В Телевизионном сквере в Тюмени установили оборудование для дрессировки собак. Комплекс появился в рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование».

– По мнению активной группы граждан, выступившей инициатором проекта, специально организованное место для выгула собак, оснащенное оборудованием для дрессировки, способствует формированию культуры выгула домашних питомцев, создаёт для этого комфортные и безопасные условия, – сообщили в департаменте финансов и налоговой политики.

В комплекс входят 12 предметов – горка-лестница, горка-мостик, барьеры, трамплины, щит и кольцо для прыжков, а также тоннели.