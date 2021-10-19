В тюменском сквере установили оборудование для дрессировки собак по инициативе горожан. Фото: Тюмень - наш дом

В Телевизионном сквере в Тюмени установили оборудование для дрессировки собак. Комплекс появился в рамках реализации проекта «Инициативное бюджетирование».

– По мнению активной группы граждан, выступившей инициатором проекта, специально организованное место для выгула собак, оснащенное оборудованием для дрессировки, способствует формированию культуры выгула домашних питомцев, создаёт для этого комфортные и безопасные условия, – сообщили в департаменте финансов и налоговой политики.

В комплекс входят 12 предметов – горка-лестница, горка-мостик, барьеры, трамплины, щит и кольцо для прыжков, а также тоннели.