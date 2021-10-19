В Тюмени штрафы не пугают продавцов торговать на улице продуктами. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени штрафы не пугают продавцов торговать на улице продуктами. Только на прошлой неделе выявили 14 мест несанкционированной торговли. У нарушителей изъяли более 842 килограммов овощей и фруктов, составлено 14 протоколов о торговле вне специально отведённых для этого мест.

– Подобные торговые точки не обеспечивают необходимую безопасность покупателей: у продавцов отсутствуют лицензии, санитарные книжки и документы по качеству продукции, а условия хранения товаров не соответствуют никаким нормам, – прокомментировали в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.

В частности, один из местных жителей пожаловался в ведомство на несанкционированную торговлю по адресу: проезд Заречный, 31. Там ответили, что специалисты вышеупомянутого департамента неоднократно выезжали по указанному адресу, составляли протоколы, но продавцов это не останавливает.

– Пока существует спрос – торговля будет продолжена. Результат возможен только тогда, когда горожане будут совместно с администрацией города решать данный вопрос, – отметили в пресс-службе.