В Тюмени слесарь после ремонта не вернул клиентке машину, отдав ее кредитору. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Тюмени поступило заявление от 35-летней местной жительницы о том, что у нее украли «ЗАЗ Ланос» за 130 тысяч рублей. Женщина отдала машину для ремонта слесарю, но тот так и не вернул ее.

Стражи порядка задержали 36-летнего подозреваемого. С ним потерпевшая списалась в соцсетях, увидев объявление. Они договорились, что вместо оплаты за ремонт работник будет пользоваться вверенным автомобилем. По истечению срока ремонта мужчина предложил заявительнице выкупить у нее машину. Деньги подозреваемый обещал выплатить позднее, но так и не сделал этого.

– Авто злоумышленник отдал под расписку знакомому взамен оплаты долга, который он брал на покупку стройматериалов. Машина в настоящее время изъята у третьего лица и будет возвращена законной владелице, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Фигурант находиться под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.