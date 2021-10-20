На улице Чаркова в Тюмени 20 октября 2021 года отключат светофоры. Фото: Пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс»

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 20 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 9.00 до 19.00 отключение произойдет на улице Чаркова недалеко от жилого комплекса «Северный квартал».

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.