В Тюменской области зарегистрирован случай гриппа A. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ превышает недельный эпидемический порог на 41%. Дети стали болеть реже на 12%.

– Заболеваемость за прошлую неделю в основном обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии, зарегистрирован 1 случай гриппа A(H3N2). Риски распространения гриппа с началом похолодания по-прежнему есть. Лучшей защитой от гриппа является вакцинация, – рассказали в местном управлении Роспотребнадзора

Всего в Тюменскую область поставлено более 543 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито порядка 400 тысяч человек, в том числе более 127 тысяч детей.

В ведомстве отметили, что интервал между прививками от гриппа и от коронавируса должен быть 1 месяц. Если срок вакцинации или ревакцинации от COVID-19 еще не подошел, то можно сначала вакцинироваться от гриппа, а через месяц начать вакцинацию от коронавирусной инфекции.