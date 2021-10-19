В Тюменской области провели более 2,8 млн тестов на коронавирус. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области проведено более 2,8 млн тестов на коронавирус, за прошедшую неделю – более 35 тысяч. Показатель охвата тестированием на 100 тысяч населения за последние 7 дней составил 472.

– Исследования проводятся на базе лабораторий государственных медицинских организаций, а также в частных лабораториях. Если есть вопросы, связанные с тестированием на новую коронавирусную инфекцию, срокам исполнения и выдаче результатов тестов, звоните на нашу горячую линию по телефону 8-800-302-26-70. Операторы проконсультируют вас ежедневно с 8.00 до 20.00, – сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В настоящее время Тюменская область входит в топ-15 субъектов РФ по количеству проведенных исследований на COVID-19 на 100 тысяч населения. Наша позиция в рейтинге – 8.