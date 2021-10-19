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Происшествия19 октября 2021 8:59

Пьяная тюменка устроила массовую аварию с участием пассажирского автобуса

Причем в машине нарушительницы ПДД находилась ее дочка
Сергей Швецов
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Пьяная тюменка устроила массовую аварию с участием пассажирского автобуса.

Пьяная тюменка устроила массовую аварию с участием пассажирского автобуса.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На четвертом километре Велижанского тракта нетрезвая тюменка на «Тойоте» устроила массовую аварию. Сесть за руль пьяной ей не помешало даже наличие в машине ее собственной восьмилетней дочери.

– По предварительной информации, женщина выехала на встречную полосу с прилегающей территории, столкнулась с автомобилем Mazda, который отбросило в KIA Picanto. Корейская иномарка отлетела на автобус без пассажиров, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ДТП пострадали 30-летняя водитель Toyota и 25-летняя водитель автомобиля Mazda, у них диагностированы ушибы. Госпитализация им не потребовалась. Ребенок, к счастью, не пострадал.

Показания алкотестера виновницы случившегося дорожно-транспортного составили 0,78 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.