Погода на 20 октября 2021 года в Тюмени: незначительное похолодание

В Тюмени незначительное похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 20 октября, на протяжении всего дня погода в Тюмени будет пасмурной. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 5 – 3 градуса, днем ожидается плюс 9 – 8. Вечером столбики термометров покажут плюс 6 – 5 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер с переходом на северный со скоростью 1 – 3 метра в секунду.

20 октября отмечается день памяти святого Сергия. В народе этот день называли Сергий Зимний или Зазимки, и говорили: "Сергий зиму начинает". Если снег выпадет, когда деревья еще не сбросили листву, то он скоро растает. Если земля в этот день снегом покроется, то к Матрене (22 ноября) зима "встанет на ноги".