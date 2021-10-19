Тюменец, узнав про измену, попросил любимую взять крупный кредит и исчез с деньгами. Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени с заявлением обратилась местная жительница. Девушка пояснила, что стала жертвой обмана и лишилась крупной суммы денег.

Заявительница проживала с молодым человеком, который планировал покупку собственного жилья в ипотеку. Он попросил возлюбленную добавить 150 тысяч рублей на первоначальный взнос. Потерпевшая оформила кредит на своё имя, получила наличные и отдала их сожителю. После передачи денег он пропал, а свои обещания о возврате долга не выполнил.

– Оперуполномоченные установили местонахождение 25-летнего ранее судимого подозреваемого. Мужчина не стал отрицать вину. По его словам, он узнал, что девушка состояла в романтических отношениях с другим молодым человеком. Злоумышленник решил отомстить подруге и похитил у неё крупную сумму денег, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В настоящее время в отношении горожанина возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.