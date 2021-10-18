Строительная компания выплатит 158 тысяч рублей тоболячке, сломавшей лодыжку на автобусной остановке

Строительная компания выплатит 158 тысяч рублей тоболячке, сломавшей лодыжки на автобусной остановке Фото: Татьяна Коркина

Более 158 тысяч рублей выплатит АО «ТОДЭП» в пользу жительницы Тобольска, которая утром 2 февраля 2021 года поскользнулась на остановке на ул. Радищева и упала. Соответствующее решение принял Тобольский городской суд, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Врачи диагностировали у женщины закрытый перелом лодыжки правой голени, а это тяжкий вред здоровью. Пострадавшая обратилась в суд, чтобы компания возместила ей моральный вред и расходы на лечение. Дело рассматривали с прокурором Тобольской межрайонной прокуратуры. В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ, работник вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью человека.

Суд установил, что на основании заключенного муниципального контракта содержать дорогу и саму остановку должно АО «ТОДЭП». В связи с этим принято решение взыскать с ответчика в пользу истицы более 158 тысяч рублей. Решение суда пока не вступило в силу.