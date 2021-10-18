В тюменской Зареке заработает новая КНС. Фото: «Росводоканал – Тюмень»

На улице Кармацкого в Тюмени заработает КНС нового типа. Станция, рассчитанная на перекачку 7 тысяч кубометров сточных вод, обеспечит бесперебойную транспортировку стоков от домов в границах улиц Алебашевской, Мельникайте, Дружбы и реки Туры.

– Мы применили так называемые «безлюдные технологии», то есть объект работает автономно, без постоянно присутствия обслуживающего персонала. Все параметры работы КНС в реальном времени выводятся на пульт дежурного центральной диспетчерской службы предприятия, – рассказал главный инженер «Росводоканал Тюмень» Виталий Гурский.

По его словам, станция оснащена современными мощными насосами с дробилками и режущим колесом для измельчения волокнистого мусора: такие технологии позволяют защитить оборудование и сети водоотведения от засоров.

Также здесь установлена современная система угольных фильтров, которая предотвратит распространение неприятных запахов. Главная отличительная черта нового объекта в том, что всё оборудование расположено глубоко под землей. Сейчас на станции ведутся пуско-наладочные работы. Скоро объект запустят в эксплуатацию.