В Тюмени 41-летний мужчина упал в обморок из-за кровотечения из носа. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени 41-летний мужчина упал в обморок из-за кровотечения из носа, которое продолжалось на протяжении двух часов. Скорую помощь вызвала супруга потерпевшего.

– Прибывшая бригада поставила пациенту кровоостанавливающий укол и использовала марлевые тампоны, пропитанные перекисью водорода, для остановки кровотечения из носа. Тогда состояние мужчины улучшилось, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения «МегаТюмени». После горожанина доставили в ОКБ №2 для дальнейшей диагностики состояния.

Медики напоминают, что при носовом кровотечении необходимо сесть, наклонившись вперед, и ни в коем случае не запрокидывать голову назад. Это может привести к попаданию кровь в дыхательные пути, а также в желудок, что спровоцирует тошноту и рвоту.

Кстати, лучший способ остановки кровотечения – это охлаждение. Приложите к переносице завернутый в полотенце замороженный продукт, и уже через минуту кровотечение значительно уменьшится или прекратится полностью.