В отношении 69-летнего тюменца, который угрожал ножом подросткам, возбуждено уголовное дело. Фото: СОЦСЕТИ

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 69-летнего местного жителя. Пожилого мужчину обвиняют в угрозе убийством.

В минувшую среду, 13 октября, пенсионер во дворе дома на улице Голышева размахивал ножом и высказывал угрозы убийством мальчику и 19-летнему молодому человеку.

– В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Допрашиваются очевидцы и потерпевшие, – сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

В ведомстве заверили, что специалисты тщательно проверят информацию о привлечении подозреваемого к уголовной ответственности за совершение иных преступлений. Следствие намерено проверить и дать правовую оценку действию (или бездействию) должностных лиц органов системы профилактики.

Стоит отметить, что расследование уголовного дела находится на контроле у председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина.