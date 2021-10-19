На улице Олимпийской в Тюмени мужчина обчистил карманы пьяного товарища. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции № 1 в Тюмени поступило заявление от 44-летнего местного жителя о том, что у него украли сотовый телефон и деньги. Мужчина рассказал, что накануне вечером выпивал в своей квартире на улице Олимпийской со знакомым, а после обнаружил пропажу вещей.

Сотрудники полиции задержали ранее судимого неработающего 43-летнего тюменца. Ночью подозреваемый, воспользовавшись тем, что его товарищ находится в состоянии алкогольного опьянения, похитил у него из кармана куртки сотовый телефон и деньги на общую сумму около 17 тысяч рублей.

– Смартфон злоумышленник позже сбыл третьим лицам, а вырученные деньги потратил на личные нужды, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

В отношении мужчины следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.