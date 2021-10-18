Сбер запустил ипотечную программу со сниженной ставкой на сумму кредита от 6 млн рублей. Фото - Сбер.

Новая программа Сбера «Ипотека плюс» позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых.

Минимальная сумма кредита:

- от 12 млн рублей – для Москвы и Московской области;

- от 8 млн рублей – для Санкт-Петербурга и Ленинградской области;

- от 6 млн рублей – для остальных регионов России.

Первоначальный взнос – от 20%, срок кредита – до 30 лет.

Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «ДомКлик»:

– Сбер постоянно совершенствует механизмы ипотечного кредитования и улучшает условия для заёмщиков. Мы хотим, чтобы как можно больше россиян смогли осуществить свою мечту о красивом и удобном жилье с максимальной выгодой. Новая программа «Ипотека плюс» – это лучшая инвестиция в будущее всей семьи. С помощью онлайн-сервисов «ДомКлик» и персонального менеджера ипотеку можно оформить очень быстро и просто».

Рассчитать ипотеку по новой программе и подать заявку можно онлайн на «ДомКлик»: https://domclick.ru/ipoteka/programs/premium-mortgage.

Для справки: всего за девять месяцев 2021 года выдано почти 776,9 тысячи кредитов на сумму 2 трлн рублей. В прошлом году за аналогичный период объём выдач составил 583 тысячи кредитов на сумму почти 1,3 трлн рублей. Рост составляет плюс 45% к прошлому году в суммарном выражении и 25% в количественном.

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