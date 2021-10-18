В Тюмень принесло дым от пожаров в Свердловской области. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмень принесло дым от природных пожаров в Свердловской области. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

– В Тюменской области сейчас действуют два лесных пожара: в Ялуторовском и Армизонском муниципальных районах. На их тушении задействовано 17 человек и 7 единиц техники. В настоящее время пожары локализованы, – добавили в ведомстве.

В Тюменской области за прошедшую неделю произошел 51 пожар. Спасено пять человек, эвакуировано 26. К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 36 раз: оказывалась помощь по отключению аккумуляторной батареи, деблокированию пострадавших, смыву горюче-смазочных материалов с проезжей части. 27 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.