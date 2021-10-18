По-соседски рядом: отправляемся в путешествие в Тюмень или Югру. Фото: VisitUgra.

Что же такого увлекательного и познавательного посмотреть тюменцу в Югре, а югорчанину в Тюмени? О том, куда отправиться и какие блюда непременно стоит попробовать, а также что необходимо взять с собой в путешествие, чтобы всегда оставаться на связи и делиться в соцсетях и мессенджерах своим приключениями с друзьями и близкими, узнаете в специальном проекте.

Тюменская область очень разнообразна с точки зрения туристических направлений и привлекает множество путешественников со всего света. Невероятный факт, но ежегодно сюда приезжают около 2,7 млн туристов. Такое же число круизных путешественников в 2017 году, например, приняла Барселона, столько же человек побывали в Москве в период проведения мундиаля.

А чтобы изведать все красоты Югры, необходимо всегда оставаться на связи. Это и навигация, и помощь в чрезвычайной ситуации, и возможность сообщить родным о приезде. Например, специалисты МегаФона ювелирно настраивают сеть, улучшая качество и скорость передачи данных на ежедневной основе. По словам директора компании в Югре и на Ямале Дмитрия Щелгачева, сейчас средние значения уже достигают 30-40 Мбит/с. Они позволяют с комфортом совершать видеозвонки, использовать услуги и сервисы для бизнеса, смотреть, фильмы, сериалы.

Для нас, пользователей, это означает уверенность в том, что оставаться на связи можно как на крайнем севере, так и за полярным кругом. Главное, чтобы неотъемлемый помощник-смартфон был с полной зарядкой, все остальное связисты севера берут на себя.

Иван Горбунов