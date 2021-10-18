Тюменцев, желающих воспитать свободного от комплексов ребенка, приглашают на серию семинаров

Все мы с вами когда-то чему-то учились, и в школе, и в институте... Но, поверьте, этому не учился никто из нас!

Проект «Факультет осознанного родительства» открывает свои двери и приглашает родителей, желающих воспитать великого, умного, раскрепощённого и свободного от комплексов ребёнка!

В ближайшие два месяца мы с вами в тесном сотрудничестве с самыми классными психологами научимся лучше понимать наших детей и их не всегда приятное для нас поведение, правильно реагировать на разные сложности, возникающие в процессе воспитания ребёнка, получим алгоритмы для оперативного реагирования во время опасных ситуаций, узнаем, как дружить с бабушками и дедушками, не позволяя лишнего внутри семьи.

Вас ждет 9 увлекательных прямых эфиров семинаров на @detkitymen.ru, всё это совершенно бесплатно!

Присоединяйтесь к нам по средам, начиная с 20 октября 2021 года, каждую среду – новая тема!

Для участия в семинарах «Факультета осознанного родительства» просим Вас пройти РЕГИСТРАЦИЮ, чтобы мы знали, кто с нами и кому отправить итоговый дайджест курса.

Расписание ближайших прямых эфиров семинаров:

20.10.2021 г. – тема «Когда ребенок врет» (психолог Кулева Надежда)

27.10.2021 г. – тема «Травля ребенка. Когда стоит вмешаться?» (психолог Лукашенок Юлия)

Подробную информацию мы будем публиковать в новостных анонсах. Следите за информацией!

Вы можете задавать Ваши вопросы психологам в ТЕМЕ на ФОРУМЕ.