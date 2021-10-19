Тюменец оплатил лечение женщине, в которую стрелял из ружья. Фото: Ольга Крыльцова

35-летний житель деревни Скарединка Голышмановского района возместил женщине, в которую стрелял, расходы на лечение. Иск прокурора рассмотрел местный суд.

Ранее пьяный мужчина в ограде дома односельчанки Лидии К. выстрелил ей в ногу, причинив вред здоровью средней тяжести. Пострадавшую увезли в больницу. На ее лечение было затрачено более 66 тысяч рублей.

– В результате неправомерных действий гражданина женщина оказалась на больничной койке. По закону возмещает расходы на лечение тот, кто причинил вред здоровью. Николай Г. признан виновным в совершении преступления, – пояснили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Дело в том, что житель деревни добровольно не возмещал расходы на лечение пострадавшей, тогда было решено взыскать с него деньги через суд. На сегодняшний день решение суда исполнено.