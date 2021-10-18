Дело в отношении экс-начальника тюменского УГИБДД Селюнина передали в суд. Фото - гибдд.рф.

В Ленинский районный суд поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина. Его задержали 15 апреля 2021 года по подозрению в коррупции и торговле водительскими удостоверениями.

– Адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 25 ноября, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы региона.

В настоящий момент уголовное дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству. Напомним, что Александра Селюнина задержали в рамках расследования уголовного дела в отношении его подчиненного – Михаила Жигалкина, который возглавлял один из отделов ведомства.

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