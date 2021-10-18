Тюменца, который пробил полицейскому головой в лицо, осудили на два с половиной года. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени суд вынес приговор мужчине, который, будучи судим, разъезжал на автомобиле в пьяном виде, а после и вовсе ударил полицейского. Такого нахальства ему не простили и упекли за решетку на два с половиной года.

Инцидент произошел ночью 11 февраля 2021 года. Осужденный пил алкоголь в доме на улице 50 лет Октября, затем поехал на «Хендэ-Солярис» в сторону улицы Ставропольской. Там-то его и задержал инспектор ДПС. Мужчина отказался от проверки на алкогольное опьянение, а также от прохождения медосвидетельствования.

– Владимир Ш., не желая выполнять законные требования представителя власти, отказался ехать в территориальный отдел полиции и ударил один раз инспектора головой в лицо. В судебном заседании подсудимый вину признал, – рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Кстати, горожанин по месту жительства характеризуется отрицательно, неоднократно находился в розыске. Помимо вышеуказанного приговора, его на три года лишили права управлять автомобилем.