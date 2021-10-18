Задержали тюменку, которая пила пиво с друзьями и поехала домой за рулем. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюменской области автоинспекторы за минувшие выходные дни отстранили от управления транспортом 38 водителей в состоянии опьянения. Многие из них распивали алкоголь в компании, а потом садились за руль авто, чтобы уехать домой.

Подобная история произошла и с 58-летней женщиной из Исетского района. Она пила пиво с друзьями, а потом просто поехала на машине домой. Показания алкотестера составили 1,03 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

– 41-летний водитель, не имеющий права управления транспортом, поехал из соседней деревни в село Абатское после выпитого с другом пива. Показания алкотестера составили 0,85 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В селе Покровка Сорокинского района на автомобиле «Фиат» задержан 57-летний пьяный автомобилист, показания алкотестера – 0,90 мг алкоголя в выдыхаемом воздухе. И снова друзья составили компанию и не удержали от пьяной поездки.