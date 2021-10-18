Трое погибших в ДТП на тюменской «трассе смерти» не были пристегнуты. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 225-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе «Шевроле Каптива» съехала в кювет и опрокинулась. Погибли три человека.

Как рассказали автоинспекторы, ни один из погибших не был пристегнут ремнем безопасности. 42-летняя водитель иномарки, которая использовала ремень, находится в больнице.

– ДТП произошло на ровной дороге при хорошей погоде. 37-летний пассажир, житель Тобольска, скончался на месте аварии, 33-летняя женщина и 39-летний мужчина умерли в больнице, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве выяснили, что женщина водит автомобиль с 2013 года. За последнее время у нее всего одно нарушение ПДД, она нарушила правила перевозки детей в машине.

Всего за выходные в Тюменской области произошло 15 дорожно-транспортных происшествий. В них погибли 3 человека, еще 18 ранены.