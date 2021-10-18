Уральские спасатели прибыли в Тюмень из-за вспышки птичьего гриппа. Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Уральские спасатели в количестве 50 человек прибыли в Тюмень в помощь для ликвидации и предотвращения распространения высокопатогенного гриппа птиц. Они привезли с собой два мобильных комплекса специальной обработки, мобильный комплекс санитарной обработки и автомобиль радиационно-химической разведки.

– Руководство птицефабрики «Боровская» организовало размещение и питание спасателей, а также их оснащение средствами индивидуальной защиты. Группировка задействована в оказании помощи работникам птицефабрики по ликвидации очага заболевания птиц, – сообщили в Главном управлении МЧС по региону.

Напомним, режим ЧС в Тюменском муниципальном районе введен 16 октября в границах муниципальных образований п. Боровский и п. Андреевский. Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц.