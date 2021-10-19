Погода на 19 октября 2021 года в Тюмени: плюс 12, пасмурно

В Тюмени плюс 12, пасмурно. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 19 октября, в Тюмени облачная погода продержится весь день. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 6 градусов, днем ожидается плюс 12 – 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 7 градусов. В течение дня будет дуть южный ветер со скоростью 1 – 6 метров в секунду.

В этот день почитается память святого апостола Фомы. Начинаются холодные ветры: «Надевай теплое платье с Фомы». К этому дню выявлялись излишки хлебных запасов: «Фома ломит закрома, все бери задарма». Если первый снег выпадет сухой на Фому, лето хорошим будет, а если в этот день нет ветра, можно ждать скорого похолодания.