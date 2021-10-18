В Тюмени мужчина ночью украл имущество из незапертой иномарки. Фото: Ольга Крыльцова

В дежурную часть отдела полиции № 8 по Тюмени поступило сообщение о краже электроинструмента из автомобиля. Заявитель пояснил, что забыл на ночь закрыть свой транспорт, в котором лежал инструмент, а утром, когда собрался на работу, обнаружил пропажу.

Полицейские установили подозреваемого. Ранее судимого тюменца 1978 года рождения задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

– Мужчина рассказал полицейским, что, прогуливаясь ночью, заметил незапертый транспорт и решил заглянуть внутрь. Обнаружив там электроинструмент, злоумышленник решил похитить его и продать, а вырученными деньгами распорядиться по своему усмотрению. Часть похищенного изъята и возвращена владельцу, – рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.