На улице Орджоникидзе в Тюмени 18 октября 2021 года отключат светофоры. Фото: c cайта 2ГИС

В связи с плановыми работами на сетях электроснабжения сегодня, 18 октября, в Тюмени погаснут светофоры.

Так, с 8.00 до 12.00 отключение произойдет на пересечении улиц Монтажников и Янтарной, с 8.30 до 13.00 – на Орджоникидзе – Герцена.

– Пользователей автомобильных дорог просим принять информацию к сведению, учитывать при выборе маршрута движения по дорогам города и соблюдать требования дорожных знаков, – сообщили в МКУ «Тюменьгортранс».

Подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону 68-84-35.