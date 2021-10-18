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Общество18 октября 2021 4:58

Погода на 18 октября 2021 года в Тюмени: плюс 11

Солнце не выглянет из-за туч
Сергей Швецов
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В Тюмени плюс 11.

В Тюмени плюс 11.

Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 18 октября, на протяжении всего дня небо в Тюмени будет покрыто облаками. Без осадков.

Температура воздуха ночью плюс 2 – 1 градус, днем ожидается плюс 11. Вечером столбики термометров покажут плюс 9 – 7 градусов. В течение дня будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2 – 4 метра в секунду.

18 октября почитается память святой Харитины. В народе этот день называли "Харитины - первые холстины". С этого дня ткали холсты и катали шерсть на валенки. Заметно убывает световой день: «Отстал от ночи день - запнулся валенком за пень». Если первый снег упал на мокрую землю - останется, а на сухую - скоро опять сойдёт.