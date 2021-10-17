Как отправить телеграмму в почтовом отделении, рассказали тюменцам

Онлайн-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату Фото: Мария Толстихина

Отправить телеграмму можно только в формате онлайн на сайте «Почты России» https://telegramma.pochta.ru/ или в мобильном приложении. Об этом рассказала «МегаТюмень».

При этом все преимущества телеграммы сохраняются: данный вид сообщения является юридически значимым документом, гарантируется соблюдение тайны связи и сохранение исходного текста сообщения.

Также в ведомстве отметили, что, заполняя предложенную форму, можно выбрать категорию телеграммы. Отправить срочное послание можно как на обычный почтовый адрес, так и на специфичный – в войсковую часть, на абонентский ящик и даже на морское или речное судно. Телеграмма будет доставлена получателю в традиционном, бумажном виде.

– По умолчанию доставка телеграммы производится на следующий рабочий день. При этом онлайн-сервис позволяет выбрать доставку в определенную дату. Например, если вы неожиданно вспомнили о приближающемся дне рождении друга и боитесь пропустить это событие, – сообщили в региональном отделении «Почты России».