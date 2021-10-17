Поисковики из Ялуторовска прошли более 30 километров

Фото: паблик "Областной Поисковый Центр им. Артура Ольховского" во Вконтакте Фото: Соцсети

В Ялуторовском районе более 30 километров прошли участники учебно-полевого похода. Воспитанники местного поискового отряда «Память» отправились в лес. Старт был дан от села Памятное. Вместе участники дошли до загородного лагеря «Роза ветров», а затем вернулись обратно.

В течение полевого похода участники смогли проверить и отработать свои навыки ориентирования в лесу, определили свое местонахождение и направление движения. Кроме того, поисковики выбрали место для бивака и приготовили пищу в походных условиях.

Поисковые отряды Тюменской области также продолжают просветительскую работу с населением. Так, на днях участники отряда «Память сердца» из лицея № 34 в Тюмени организовали в своем учреждении выставку, посвященную Николаю Кузнецову.