Какие деревья сажать осенью, рассказали тюменским садоводам

Если осенью вы хотите посадить плодовые деревья, отдавайте предпочтение яблоне, груше и некоторым сортам сливы Фото: Архив "КП"

Если осенью вы хотите посадить плодовые деревья, отдавайте предпочтение яблоне, груше, некоторым сортам сливы. Также осенью сажают шелковицу и рябину. Из хвойных деревьев высаживают под зиму: ель, тую, пихту и сосну. Об этом рассказала «МегаТюмень».

Садоводы не рекомендуют высаживать осенью дуб и березу из-за особенностей их корневой системы. Зато это удачный период для посадки кустарников. Уже летом можно будет собрать первый урожай ягод. Например, можно посадить смородину, жимолость, барбарис или крыжовник.

Декоративные виды кустарников также высаживают осенью: спирея, самшит, чубушник. Если вам нравятся цветущие кустарники, можно высадить на своем участке сирень, черемуху или жасмин. Удачи!