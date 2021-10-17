Студенты Голышмановского агропедколледжа навели порядки

К экологическому проекту присоединились студенты, добровольцы и обычные граждане Фото: Мария Толстихина

В рамках общественно-полезного проекта «ЭкоСити» ребята решили наводить порядок не только возле своего учебного заведения, но и в общественных местах. А главное – привлечь внимание жителей посёлка Голышманово к вопросам экологии.

К экологическому проекту присоединились студенты, добровольцы и обычные граждане. После субботников они устанавливают таблицы с лозунгами и хештегами. Так, недавно в рамках проекта запустили акцию «Подари цветок – укрась колледж». Студенты приносят горшечные цветы, чтобы озеленить холлы агропедколледжа.

- Наша задача - личным примером призвать население поддерживать чистоту на улицах округа в любое время года. В мае мы собрали и сдали больше тонны макулатуры. Выручку потратили на покупку канцелярии для волонтёров, - заключили волонтеры.