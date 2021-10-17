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Экономика17 октября 2021 12:39

Тюменский регион в лидерах по обороту розничной торговли

Мария Толстихина
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Тюменская область лидирует по пяти показателям из двенадцати

Тюменская область лидирует по пяти показателям из двенадцати

Фото: "КП" Архив

Тюменская область лидирует по пяти показателям из двенадцати в рейтинге по социально-экономическому развитию регионов Уральского федерального округа. Об этом рассказал «Вслух.ру».

По итогам полугодия лидировал Ямал, однако Тюменская область смогла вернуть себе лидерство по обороту розничной торговли. В январе-июле он составил 163,5 тыс. рублей на каждого жителя. Это более 23 тыс. рублей в месяц.

Традиционно регион на первом месте по объемам производства молока в хозяйствах всех категорий (212 кг), яиц (595 штук) на душу населения.