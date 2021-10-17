В Тюмени задержали мужчину, разгуливавшего по детской площадке с ножом

Фото: ЧС Тюмень Фото: соцсети

Камеры видеонаблюдения на ул. Голышева засняли страшное зрелище, которое могло обернуться трагедией. 13 октября тюменец разгуливал с ножом в руках в районе детской площадки и вел себя крайне неадекватно: выкрикивал непонятные вещи и кидался на прохожих.

Сообщение в полицию поступило в тот же день в районе двух часов дня. На место немедленно прибыли сотрудники полиции, задержали подозрительного мужчину и доставили его в шестой отдел полиции.

Доставленным оказался ранее судимый 69-летний пенсионер. Мужчина был пьян, его нож сражу же изъяли сотрудники полиции. К счастью, никто не пострадал.

- В настоящее время проводится доследственная проверка, на основании которой будет принято процессуальное решение, - заключили в пресс-службе УМВД по г. Тюмени.