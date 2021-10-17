Помочь животным тюменцы могут при помощи онлайн-платформы

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив) Фото: "КП" Архив

Проект «Друг человека» запустили в августе 2021 года. В его рамках работает интернет-платформа, где можно посмотреть адреса действующих городских приютов и организаций помощи для бездомных животных. Об этом сообщила «Тюменская область сегодня».

На сайте можно найти контакты организаций и их адреса, а также фотографии нуждающихся в помощи животных. Также пользователям предлагают пройти специальный тест, чтобы проверить, готовы ли они взять питомца под свое крыло и под свою ответственность.

Также на сайте «Друг человека» можно оставить контактные данные в случае, если тюменцы захотят привезти еду, лекарства, забрать на передержку, оказать услуги грумера и другую помощь.