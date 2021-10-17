Из-за птичьего гриппа в двух тюменских поселках ввели режим ЧС

На данный момент проводится изъятие птицы в личных подсобных хозяйствах Фото: Мария Толстихина

Из-за вспышки птичьего гриппа на Боровской птицефабрике 16 октября в 20:00 в поселках Боровский и Андреевский введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил региональный оперштаб.

Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте Тюменского муниципального района. Ранее был введен карантин по высокопатогенному гриппу птиц. На данный момент проводится изъятие птицы в личных подсобных хозяйствах.

Процедуру изъятия проводит комиссия, в состав которой входят представители ветеринарной службы, полиции, администрации района.