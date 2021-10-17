Школьникам Ишима расскажут о медиаиндустрии и кибербезопасности

Программа поделена на три блока: «Блогерство», «Ответственность за контент», «Мошенничество в интернете» Фото: Мария Толстихина

20 октября стартуют образовательные классные часы для учащихся 8-10 классов школ Ишима о блогерстве и безопасности в интернете. Встречи пройдут на площадке мультицентра «Моя территория» в Ишиме .

Программа поделена на три блока: «Блогерство», «Ответственность за контент», «Мошенничество в интернете». Со школьниками поговорят о современном взгляде на создание контента для социальных сетей, о блогерах, на опыт которых не стоит равняться, а также методах защиты себя и своих данных от SCAM-мошенников.

Участники получат ответы на вопросы: «Всем ли быть блогерами в 2021?», «Можно ли удалить из интернета то, что загружено туда хотя бы раз?». С помощью игры «Верю — не верю» школьники проверят свою способность определять нетипичные мошеннические схемы. По завершению вечера участники получат авторский гайд по развитию социальных сетей с нуля от медиаменеджера, Большаковой Елены.

— Мы хотим, чтобы как можно больше представителей молодого поколения поняли смысл пользования соцсетями и научились азам медиапродвижения, поэтому разработали программу, которая позволит разобраться в заявленных темах, — комментирует менеджер проекта «Обучалка», Илья Кондратьев.

Классные часы будут проходить с соблюдениями мер предосторожности: классы от разных школ играют по отдельности группами по 20–25 человек. Место проведения классного часа оснащено масками и санитайзерами.

Серия событий приурочена ко второй волне проекта «Обучалка». Первая волна прошла в мае 2021 года и была посвящена креативному мышлению. В ней приняли участие более 310 учащихся из 6 школ города.