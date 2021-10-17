В Тюмени 52 двора приобретут новый вид

Капитальный ремонт на подходе Фото: Архив "КП"

В 2021 году в Тюмени отремонтируют 52 двора и займутся благоустройством шести общественных территорий. Об этом сообщил Вслух.ру.

- Все объекты в высокой степени готовности. В текущем году погода благоволила. Хотелось бы отметить хорошую работу ресурсоснабжающих организаций. По ряду дворов жители вносили свои коррективы», - отметили в сообщении.

В этом году в Тюмени появятся 53 детские, 33 спортивные площадки, 416 скамеек, 378 урн, 566 опор освещения и 739 светильников и 5 тыс. 387 погонных метров ограждения.