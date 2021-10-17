Тюменские терапевты отмечают профессиональный праздник

172 специалиста трудятся в сельской местности Фото: "КП" Архив

Профессиональный праздник, День участкового терапевта, отмечают тюменские доктора сегодня, 17 октября. Всего в регионе настоящее время работает 583 участковых врача-терапевта, из которых 172 трудятся в сельской местности.

- Участковый врач-терапевт – это тот же земский доктор, который знает все хвори и напасти, беды и радости, удачи и заботы своих пациентов. Тем, кто хочет идти в медицину, надо помнить, что врач должен быть уверенным и спокойным при любых обстоятельствах. Чтобы пациент чувствовал, что ему помогут, что вместе с врачом он обязательно преодолеет болезнь, - считает участковый врач-терапевт Областной больницы №11 Елена Носова, стаж работы который начитывает вот уже 25 лет.

И таких участковых терапевтов, которых ценят в больницах, уважают пациенты, в Тюменской области немало. Только в 2021 году награды областного департамента здравоохранения получили восемь врачей-терапевтов участковых, а еще трое их коллег удостоены наград Министерства здравоохранения Российской Федерации.