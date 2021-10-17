Прогноз погоды в Тюмени на 17 октября 2021 года: бабье лето продолжается

Возможен небольшой дождь Фото: Мария Толстихина

Переменная облачность ожидается на территории Тюменской области сегодня, 17 октября. Ночью без осадков, местами возможен туман. Ветер будет дуть южный со скоростью -5 м/с. Температура достигнет отметки -2,+3. Днем местами небольшой дождь и ветер южный 5-10 м/с, однако температура очень даже порадует жителей отметкой в +10,+15 градусов.

Сегодня в России отмечается День отца. Праздник учрежден указом президента РФ Владимира Путина. Отныне он будет отмечаться в России ежегодно в третье воскресенье октября. Посвятить день российским папам было решено «в целях укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании детей».