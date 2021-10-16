В Тюменской области еще 21 человек скончался от коронавируса

Последние новости о коронавирусе в Тюмени Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области продолжается пандемия коронавируса. За минувшие сутки, по данным местного оперативного штаба, зарегистрирован 291 случай заражения COVID-19. Всего заболевших с начала пандемии - 65 952 человека. Кроме того, количество скончавшихся пациентов возросло еще на 21 жителя. Всего жертв ковида в регионе стало 2 113.

В соседних округах ситуация с заболеваемостью также остается напряженной. Например, в ХМАО-Югре количество заразившихся за последние 24 часа составило 228 человек, а в ЯНАО - 120 человек.

Также добавим, что за последние сутки в России выявлено 33 208 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 2 979 (9,0%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 7 958 384 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 21 883 человек, с начала пандемии - 6 981 907. Также за сутки зафиксировано 1 002 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 222 315 человек.