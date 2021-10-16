Поверив в кешбэк за пользование кредиткой, пожилой тоболяк лишился 70 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Тобольска обратился 69-летний местный житель, ставший жертвой мошенников. Все началось с того, что мужчине позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Пытаясь заинтересовать потерпевшего, он сообщил, что ему полагается начисление бонусов (кешбэк) за активное пользование кредитной картой, а затем попросил сообщить определенную информацию.

- Злоумышленник попросил сообщить ему номер карты и коды, пришедшие в смс-сообщении, якобы для подтверждения зачисления бонусов. Когда мужчина передал информацию, то вместо зачисления увидел списание имеющихся на кредитной карте 70 тысяч рублей. После этого он сразу же прекратил разговор и обратился в полицию, - рассказали в УМВД России по Тюменской области.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с банковского счета».