Погода на 16 октября в Тюмени: после обеда начнется дождь

Погода на 16 октября в Тюмени Фото: Вера Зенина

В субботу, 16 октября, тюменцев ожидает переменная облачность и дождь, который начнется после обеда. Днем столбики термометров поднимутся до отметки +8 градусов, к вечеру будет уже +6, а ночью похолодает до +5.Также горожан ждет южный ветер со скоростью 5-10 м/с.

По народному календарю 16 октября - день святого Дионисия Ареопагита, жившего в Афинах в I веке. Согласно преданию, Дионисий был учеником апостола Павла и первым епископом своего города.

В этот день наши предки говорили, что в преддверии зимы на землю выходят осенние лихорадки - злые духи, которые вызывают болезни. В это время они шатаются по белому свету, мучаются сами и мучают людей. Также на Дениса (Дионисия) нужно было опасаться сглаза.