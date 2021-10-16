В Тюмени пройдет первое сельское stand up show

Фото: Космос | Молодежный театральный центр

Тюменцы смогут посетить фестиваль «комикVдеревне», на котором выступит местная команда юмористов Stand Up Lab и известный комик с телеканала ТНТ Руслан Мухтаров. Мероприятие пройдет 24 октября в Молодежном театральном центре «Космос». Начало - в 19:00.

Выступления будут посвящены стереотипам о жизни в селе, которые комики собирали во время поездок по области. Вход на событие свободный, только нужна предварительная регистрация.

- Я сам из села и знаю, что большинство людей, живущих там, не воспринимает критику. Поэтому я решил, что нужно просто высмеивать моду на плохое среди молодежи. В голове совпало, что через современное творчество - stand up, можно доносить позитивные тренды и вообще всё, что ты хочешь. Не упрекать, не бить по рукам, а высмеивать то, что вредные привычки, ездить за рулем без прав - плохо. Через шутку очень легко можно обратить внимание молодежи на проблему, а главное - привлечь к ее решению, - поделился организатор фестиваля Федор Маслов.