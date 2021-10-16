Тюменские студенты могут попробовать себя в роли волонтеров

Фото: Школа волонтеров "ProДобро"

Специалисты областного центра реабилитации инвалидов провели ряд встреч со студентами Тюменского колледжа производственных и социальных технологий и Тюменского колледжа транспортных технологий и сервиса. Ребятам рассказали о том, что такое инклюзивное волонтерство, и презентовали проект «ProДобро», задача которого организовать совместную добровольческую деятельность людей с инвалидностью и без.

Для ребят, которые выразили желание примкнуть к проекту, будут проведены семинары по оказанию ситуационной помощи маломобильным гражданам, игры на развитие мягких навыков и масса других интересных мероприятий.

Затем добровольцы, прошедшие подготовку, смогут помогать людям с инвалидностью и принимать участие в организации мероприятий для них.

Отметим, что в 2021 году Тюменский областной центр реабилитации инвалидов стал опорным центром инклюзивного добровольчества в Тюменской области, а проект «ProДобро» победил в конкурсе школы социального проектирования «Творить добро просто», получив финансовую поддержку.