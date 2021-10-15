На федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск на 9 дней ограничат движение

Проезд по участку федеральной трассы Р-404 будет перекрыт на 9 дней. Об этом стало известно по сообщению ФКУ "УРАЛУПРАВТОДОР".

Так, с 16 по 24 октября на трассе Р-404 Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск, с 243 по 320 километр будет производиться реконструкция трубопровода. Из-за этого на федеральной трассе в месте работ будет ограничено движение: автомобили пустят в объезд по временному дублёру вдоль трассы.

Напомним, что ГИБДД устроили массовые проверки в городах Тюменской области. Водителей тестируют на трезвость и призывают сообщать о фактах пьяного вождения.

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Протяженность участка составляет 1,7 км (подробнее)