Ишимские старшеклассники сыграют в профориентационную игру

Фото: Мультицентр «Моя территория» | Ишим

Ишимские школьники 8-10 классов примут участие в профориентационной игре «Кадры будущего». Она пройдет в течение октября на площадке мультицентра «Моя территория». Игра помогает ребятам самостоятельно выбрать направление профессии и определить необходимые навыки для освоения специальностей. За один час старшеклассники познакомятся с 39 профессиями будущего и методами развития надпрофессиональных компетенций.

Игровой формат позволяет взглянуть на выбор профессии с учетом индивидуальных особенностей личности. В ходе игры каждый участник выбирает три профессии, знакомится с ними и решает: будет ли он осваивать навыки специальности или выберет другое направление. В случае, если навык не соответствует личным предпочтениям, школьник может обменять его на другой. В итоге у каждого участника получится набор профессий будущего, которые соответствуют индивидуальным особенностям личности.

- Благодаря игровому формату старшеклассники быстрее усваивают новые навыки. Дети заинтересованы в процессе и легче воспринимают выбор между большим количеством профессий, - рассказала менеджер проекта «Кадры будущего» Алина Телегина.