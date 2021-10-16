Фото: Ишимское хуторское казачье общество

В Ишиме появится первый в УрФО Казачий молодежный центр. Его открытие планируют приурочить к посвящению ребят в казаки, которое пройдет в декабре.

По словам заместителя главы города по социальным вопросам Бориса Долженко, казачество в Ишиме возродили в 2018 году. С тех пор интерес к этой теме постоянно растет.

- Сейчас открывается новая веха в истории ишимского казачества - у него появится свой центр в красивом историческом здании, где раньше располагались начальные классы православной гимназии. Дом в хорошем состоянии, отреставрирован, казакам там будет удобно, - отметил Долженко.

Воспитанникам центра предстоит регулярно заниматься военным делом, физкультурой, представлять культуру и быт казаков на различных мероприятиях. Ребята будут изучать историю и традиции казачества, учиться фланкировке шашкой, осваивать навыки владения клинковым оружием, премудрости огневой и строевой подготовки.

Также в центре откроют коворкинг, где казаки будут встречаться со студентами и школьниками, проводить круглые столы, семинары и мастер-классы.

Кроме того, совместно с тюменским «Аванпостом» молодых казаков обучат военно-учетной специальности по управлению квадроциклом.