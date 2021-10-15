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Происшествия15 октября 2021 16:14

В Тюмени мужчина решил отомстить обидчице его супруги и сломал ей входную дверь

Возбуждено уголовное дело
Виктория Терина
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В Тюмени мужчина решил отомстить обидчице его супруги и сломал ей входную дверь

В Тюмени мужчина решил отомстить обидчице его супруги и сломал ей входную дверь

Фото: Татьяна Коркина

В полицию Тюмени позвонила местная жительница и сообщила, что кто-то ломает дверь её квартиры. Полицейские задержали мужчину на месте и отвезли его в участок. Оказалось, что 29-летний злоумышленник ранее неоднократно судим и проживает в этом же подъезде двумя этажами выше.

Мужчина рассказал, что в этот день между потерпевшей и его женой произошел конфликт. Девушка заходила к подруге, которая проживает в одном блоке с потерпевшей. Гостья начала стучать по железной двери, которая отделяла несколько квартир в блоке. На шум вышла соседка и попросила не шуметь, но услышала только агрессивный ответ, чтобы ей не делали замечаний. После словесной перепалки женщины начали драться, а затем соседка сверху поднялась домой и рассказала о случившемся своему мужу.

Разгневанный мужчина, взял металлическую кирку, спустился к соседям и повредил им входную дверь. Ущерб оценен в 30 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.