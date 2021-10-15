Тюменский суд огласил приговор женщине, которая создавала фирмы-однодневки Фото: Татьяна Коркина

Ленинский районный суд Тюмени огласил приговор 42-летней Светлане Лыжиной, её признали виновной сразу по четырем эпизодам. Причем дело рассматривалось в особом порядке. Женщине назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 6 месяцев.

Светлана Лыжина, решила подзаработать, вступив в преступное сообщество. Она состояла в нем с января 2014 года по декабрь 2016-го. Она подбирала номинальных руководителей, подконтрольных участникам преступной организации, и занималась незаконным образованием фиктивных юридических лиц, отвечала за открытие и закрытие расчетных счетов фирм-однодневок в финансово-кредитных учреждениях, сообщает пресс служба Тюменского областного суда.

В судебном заседании женщина полностью признала вину и раскаялась. Добавим, что в отношении других членов преступной группы всё ещё продолжается расследование.